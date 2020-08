Sale a luz el verdadero motivo de la salida de Belinda de Cómplices al Rescate

Quince años después, en el programa El minuto que cambió mi vida, Belinda reveló las razones de su salida a Gustavo Adolfo Infante:

"Creo que ha sido de las novelas más exitosas, he visto unas entrevistas en donde yo decía unas cosas horribles, no sé qué decía que prefiero no recordarlo… Lo que recuerdo es que ya tenía yo otros compromisos y al momento de que alargan la novela ya tenía yo esos compromisos y no los podía dejar, y entonces decidí empezar mi carrera como solista, empezar a hacer música, empezar a hacer un disco. Creo que fue la mejor decisión porque aprendí mucho, ya que he tenido altas y bajas en mi carrera y en mi vida", dijo.