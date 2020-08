Britney Spears “se opone fuertemente” a tener a su padre Jamie como su tutor

El hermano de Britney, Bryan Spears, también habló sobre la participación de Jamie en el caso de la cantante.

En una entrevista con el podcast As Not Seen on TV, Bryan explicó, "En general, [Jamie] hizo lo mejor que pudo dada la situación en la que se encuentra".

Una audiencia judicial está programada para este miércoles 19 de agosto. TMZ fue el primero en informar la noticia.