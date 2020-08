The Ellen DeGeneres Show despide a 3 productores en medio de las acusaciones de ambiente laboral “tóxico”

"El primer día de nuestro programa, les dije a todos en nuestra primera reunión que el programa de Ellen DeGeneres sería un lugar de felicidad, nadie alzaría la voz y que todos serían tratados con respeto. Obviamente, algo cambió y me decepciona saber que este no ha sido el caso. Por eso, lo siento", escribió DeGeneres en parte. "Cualquiera que me conozca sabe que es lo contrario de lo que creo y de lo que esperaba para nuestro programa".

Ella continuó, "A medida que hemos crecido exponencialmente, no he podido estar al tanto de todo y confié en que otros harían su trabajo, ya que sabían que yo quería que lo hicieran. Claramente, algunos no lo hicieron. Eso ahora cambió y estoy comprometida a asegurar que esto no vuelva a suceder".