Y así, Ivy Queen pone fin definitivo a su controversia con Anuel y Karol G

En un comunicado que compartió en sus redes, Karol G también habló de las palabras de su novio, pero prefirió enaltecer el trabajo de Ivy, y se rindió ante su indiscutible reinado en el mundo del reguetón.

"Para Becky, Natti, Cazzu, Farina, Anitta, para todas las mujeres… Ivy, le he demostrado mi respecto como he podido. En redes sociales, en entrevistas, he tenido el honor de decirle en persona cuánto admiro su trayectoria y lo grande que es", dijo la cantante de Tusa en Instagram en ese entonces. "Pero todas somos merecedoras de lo que tenemos, porque a ninguna de las que hoy en día estamos nos han regalado nada… y nos ha costado mucho. Y no estoy buscando un título, yo estoy buscando el éxito de mi carrera como creo que todo el mundo está haciendo todos los días, levantándose por un sueño".

"A mi novio, gracias, porque sé lo que quisiste decir, soy tu reina, me siento muy feliz de que me veas así de grande porque me motivas", aseguró sobre Anuel.