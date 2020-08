37 estrellas latinas que han dado sus voces a personajes Disney

Tarzán fue un galán de telenovelas, Aladdín y el príncipe Eric tuvieron la misma voz...

Son algunos de los secretos que descubrir en el video de arriba, donde hacemos un conteo de todas las estrellas latinas que han dado sus voces en aclamadas cintas Disney.

En 2016, Shakira no solo se unió a Zootopia (que ganó el Oscar como Mejor Película Animada) interpretando el tema principal: Try Everything, sino que participó con un personaje hecho a sus semejanza.