¡Tienes que ver el nuevo look de Khloé Kardashian!

La estrella de Keeping Up With the Kardashians debutó un nuevo estilo.

Esta semana, Khloé Kardashian sorprendió a todos al revelar un nuevo look al regreso de su viaje a Turks and Caicos, donde estuvo con parte de su familia festejando el cumpleaños 23 de Kylie Jenner.

La host de Revenge Body ya lleva meses llevando su melena de color castaño, sin embargo, ahora lo lleva mucho más oscuro y en un bob bastante corto.