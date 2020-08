¿Por qué Katy Perry defiende su tuit en apoyo a Ellen DeGeneres?

BuzzFeed News también publicó un informe separado a fines de julio en el que ex empleados acusaron a los productores ejecutivos de conducta sexual inapropiada o acoso. E! News no nombró a estos productores. Un productor negó "cualquier tipo de conducta sexual inapropiada" y otro "niega categóricamente al 100 por ciento" las acusaciones. Un tercer productor no respondió a una solicitud de comentarios. Warner Bros. también se negó a comentar sobre acusaciones específicas, sin embargo, la compañía le dijo a BuzzFeed News que "esperaba determinar la validez y el alcance de las acusaciones informadas públicamente y comprender la amplitud completa de la cultura del día a día del programa".

Después de que el medio publicó los informes, una fuente que solía trabajar en The Ellen DeGeneres Show le dijo a E! News, "No vi nada fuera de lo normal. Definitivamente se dijeron cosas inapropiadas. Nunca me ofendí. Nunca sentí ninguna malicia".