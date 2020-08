Belinda llora de emoción al escuchar la canción que le compuso Christian Nodal

"Es que si conocieran a Belinda, yo sé que es muy bella por fuera, pero si pudieran conocer lo que hay ahí dentro, todo mundo estaría perdidamente enamorado de ella(…)", compartió recientemente Nodal para Ventaneando.

"... (la conquisté) de manera sencillita. Cuando la conocí dije 'qué mujer tan bella'. Hubo una amistad primero y ya estando aquí en La Voz me ponía muy nervioso siempre que me veía. Yo no quería hablar con ella, yo no quería que se diera cuenta", agregó.

Afortunadamente la timidez quedó atrás.