Lo más valioso que Kylie Jenner ha aprendido de Kim Kardashian

Aunque Kylie ha tenido un gran éxito en la industria de la belleza, en marzo de 2019 entró en la lista anual de multimillonarios del mundo de Forbes, no ha olvidado sus raíces. "Todos nos mantenemos firmes y humildes, y nos recordamos lo bendecidos que somos", dijo Kylie en la entrevista. "No puedo empezar a actuar como una Kylie diferente y llegar a la cena familiar... Me preguntarían, '¿Quién eres hoy?'".

En junio de 2020, Kim vendió una participación del 20% en KKW Beauty a Coty Inc. por 200 millones de dólares. Según el Financial Times, este acuerdo valora a la empresa de cosméticos de la madre de cuatro en mil millones de dólares.