¡Katherine Schwarzenegger da a luz a su primer hijo con Chris Pratt!

"Están completamente emocionados de comenzar una familia. La familia lo es todo para ellos y es un momento muy emocionante", compartió una fuente con E! News en ese momento. "Katherine es gentil, cariñosa y protectora. Tiene un instinto maternal y le encanta cuidar de todos".

Un miembro de la familia que está más emocionado es la mamá de Katherine. En una entrevista reciente, Maria reveló sus emociones antes de convertirse en abuela.

"No estoy adoptando ese nombre exactamente. Voy a pensar en mi propio nombre", le dijo a Entertainment Tonight. "Seré sólo mamá. No, no puedo hacer eso. Tengo que hacer algo más. Lo pensaré. Lo resolveré".