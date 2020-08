Bella Hadid se convierte en la superheroína por el uso del tapabocas contra el Coronavirus

Las políticas de esta red social establecen claramente que no toleran contenido sexual explícito ni material violento… Entonces, ¿qué clase de contenido publicó la ex de The Weeknd? ¿Por qué Instagram lo eliminó?

"Instagram eliminó mi historia que solo decía 'Mi baba y su lugar de nacimiento de Palestina' con una fotografía de su pasaporte estadounidense", explicó Hadid en su historia de Instagram.