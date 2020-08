Todo sobre el estatus amoroso de los personajes de Grey's Anatomy y Station 19

Algunas relaciones podrían calentarse seriamente durante la próxima temporada.

Se han promovido tres intereses amorosos de personajes recurrentes a tiempo completo para la próxima temporada, tanto en Grey's Anatomy como en Station 19, y todo suena muy prometedor.

Richard Flood, quien interpreta al Dr. Cormack "McWidow" Hayes, se unió la temporada pasada como un posible nuevo interés amoroso para Meredith (Ellen Pompeo). Fue enviado al Grey Sloan como un regalo para Mer de parte de Cristina (Sandra Oh), quien pensó que su amiga podría usar un nuevo viudo irlandés para pasar el rato. Ahora, se está convirtiendo en personaje regular en la serie, lo que podría ser una mala noticia para aquellos de nosotros que todavía estamos cruzando los dedos por Meredith y DeLuca (Giacomo Gianniotti). Sin embargo, muchos fanáticos también vieron un poco de chispa entre Hayes y Jo (Camilla Luddington), cuyo esposo Alex (Justin Chambers) la dejó por su ex esposa la temporada pasada, por lo que tal vez McWidow no solo esté allí para Meredith.