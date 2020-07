Adéntrate en la espectacular mansión de Kendall Jenner

El hogar de la supermodelo es todo un espectáculo.

Para la última edición de Architectural Digest, Kendall Jenner nos da un vistazo de su bohemia morada en Los Ángeles.

Y, gracias a la ayuda del dúo de diseño Kathleen y Tommy Clements, así como al diseñador de las estrellas Waldo Fernández, la estrella de Keeping Up With the Kardashians ha logrado un lugar sereno donde puede ser ella misma.

La casa de estilo mediterráneo, que anteriormente era propiedad de Charlie Sheen, es ahora un motivo de orgullo para la modelo.

"Estoy realmente orgullosa de lo que hemos logrado aquí. Esta es la primera casa que he hecho por completo, y creo que es un reflejo genuino de quién soy y qué me gusta", señala Kendall. "Al final, todavía soy una mujer joven en Los Ángeles, solo tratando de divertirme un poco".

Además de algunos cambios estructurales, Kendall ha curado la estética de la casa para representar su naturaleza discreta, incluidas las texturas orgánicas, piezas de época y más. En esta casa también encontrarás muchos tonos terrosos.