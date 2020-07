Rebel Wilson presume su asombrosa transformación física

En entrevista para The Express, la actriz compartió los motivos que la llevaron a hacer este radical cambio de vida.

"Por alguna razón, aunque estamos en una industria muy imaginativa, es muy difícil para la gente imaginarme como una actriz seria y siento que físicamente tengo que mostrar que soy diferente", contó.

"Me estoy transformando de alguna manera para ayudar a transformar mi carrera. Todavía me encanta la comedia y obviamente seguiré trabajando en ella, pero originalmente me formé como actriz dramática, y esto mucha gente lo olvida", agregó.