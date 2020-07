Videos relacionados : El adorable parecido entre Anahí y sus hijos, Manuel y Emiliano

Los fans y la propia Anahí han manifestado la extraordinaria semejanza.

La llegada de Manuel y Emiliano a la vida de Anahí mostró el lado más tierno de la actriz. Y es que desde que diera a conocer la noticia de que esperaba su primer hijo a lado de Manuel Velasco, la ex RBD no cabía de emoción al compartir momentos de su embarazo y del crecimiento del pequeño. Con Emiliano, esto no ha cesado.

La cuenta de Instagram de la intérprete de Sálvame está repleta de instantes de los pequeños, lo cual duplica la dosis de ternura.