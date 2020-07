Dania estalló contra Mane y protagonizaron un dura pelea en Acapulco Shore

Desde que comenzó la emisión de la séptima temporada de AcaShore, ha estado metiéndose en un sinfin de peleas sin importarle el dónde, el cuándo ni contra quién.

Ya en el primer episodio nos dejó claro que las cosas tenían que ser como ella quiere y que no está dispuesta a permitir que ninguna otra persona le quite el papel de ‘Reina' de la casa, puesto que lleva cargando por toda la emisión del programa y que le ha permitido echar a las personas con las que no se lleva bien cada vez que quiere.