Así es cómo Kim Kardashian intenta ayudar a Kanye West

El rapero y diseñador fue hospitalizado en 2016 y luego habló sobre su trastorno bipolar en la serie de Netflix de David Letterman, My Next Guest Needs No Introduction.

"Lo que quiero decir sobre el tema bipolar es porque tiene la palabra 'bi', tiene la idea de, como, dividir la personalidad. Bueno, eso funciona para mí porque soy un Géminis, pero cuando se va hacia arriba, expresa más tu personalidad ", explicó Kanye en mayo de 2019. "Puedes ser casi más adolescente en tu expresión o bordear lugares. Esta es mi experiencia específica que he tenido en los últimos dos años, porque solo he estado diagnosticado por dos años".