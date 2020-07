Khloé Kardashian revela cómo se siente realmente su hermano Rob

"Definitivamente lo resolvieron y creo que eso es lo que hacen las hermanas. No estamos acostumbradas a las confrontaciones físicas en nuestra familia, pero por alguna razón tuvieron que sacar eso de su sistema", dijo Khloé mientras promocionaba su asociación con Nurtec ODT y su campaña "Take Back Today". "Pero definitivamente estamos más cerca y creo que todos nos apreciamos mucho más, especialmente durante la cuarentena. No queremos ver, obviamente, a mucha gente… Así que creo que mantenemos a la familia aún más arriba que nunca, lo que dice mucho porque ya estamos obsesionados los unos con los otros".