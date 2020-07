Conchata Ferrell, de Two and a Half Men, está muy delicada luego de sufrir un infarto

"Me gustó mucho el material. Me encanta interpretar a mujeres que tienen el descaro de hacer cosas que yo no tengo el descaro de hacer, y Berta es ciertamente una de esas", dijo anteriormente Conchata a los periodistas al recordar el proceso de audición. "Así que lo trabajé como ellos querían, pero también lo hice con mi propia voz, y pensé, 'Sabes, esto realmente funciona mejor para mí en mi propia voz, así que lo que debo hacer es preguntarles si puedo hacerlo en ambos sentidos'. Así que planeé eso. Y luego llegué allí, y había 32 mujeres audicionando para este papel. Se suponía que era un arco de dos partes".

200 episodios después, diríamos que su visión para el papel fue un gran éxito.