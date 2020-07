Se revela la causa de muerte de Naya Rivera

"He estado revisando las actuaciones de Naya en nuestro programa y me ha traído una gran alegría. Trabajar con ella fue un regalo", continuó Agron. "Había mucho que absorber: su ética de trabajo, su valentía, su talento... Naya tenía una risa que te envolvía y te mantenía atenta. Era fascinante. Ese brillo en sus ojos, su sonrisa luminosa. Naya lideró con verdad, humor, ingenio. La amaba por todas estas razones ".

Agron concluyó su publicación con: "No puedo entender esta tremenda pérdida. Me quedaré con ella y estos recuerdos por el resto del tiempo, junto con nuestra familia Glee. Por favor, den espacio a ella, su familia, su hermoso niño".