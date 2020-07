John Travolta anuncia la muerte de su esposa, la actriz Kelly Preston

La actriz compartió una imagen de la familia, además de una foto de John y su difunto hijo Jett Travolta, quien murió a causa de una convulsión a la edad de 16 años.

A la Kelly le sobreviven su esposo y sus dos hijos Ella, de 20 años, y Benjamin, de 10 años.

En 2016, el actor de Grease fue a Facebook con una emotiva declaración para recordar a su fallecido hijo. "Dicen que perder a un padre es la cosa más dura que te puede suceder. Yo puedo decir ahora que eso no es cierto. Lo más duro es perder a un hijo. Alguien a quien has criado y has visto crecer cada día".