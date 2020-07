Heather Morris no pierde las esperanzas en la búsqueda de Naya Rivera

Michael Buckner/Getty Images for InStyle

Leah Remini, quien trabajó con Naya en la película Mad Families, le rindió homenaje a la actriz en Instagram.

"Simplemente desgarrador. Tuve el placer de trabajar con Naya y, aunque el trabajo no era el más placentero, ella lo hizo así", compartió Remini. "Me hacía reír los días que no quería reírme, me recordaba que apreciara el trabajo y la diversión que estábamos teniendo sentados unos con otros. Orando por ella, su pequeño hijo, su familia".