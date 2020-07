Chiquis Rivera y Lorenzo Mendez anuncian juntos que tienen Coronavirus

"Si no estoy con Lorenzo es por razones o cosas que Lorenzo ha hecho", dijo Chiquis en ese momento. "Fuí buena esposa y no lo tengo que decir y no quiero hablar de los detalles, porque realmente son mis cosas privadas y si llega el día, cuando yo quiera, lo voy a hablar y si no, pues también se vale", aseveró.

Y aunque Lorenzo se había mantenido en silencio inicialmente, utilizó su cuenta de Instagram para transmitir un comunicado sobre la separación que se encuentra viviendo con Chiquis.