¿Cómo Zendaya filmó una película completa en medio de la pandemia del Coronavirus?

"Estaba muy cansada. Me sentía extremadamente dolorida, incómoda, no quería que me tocaran y luego comenzó la fiebre. Mirando hacia atrás, también me di cuenta de que estaba perdiendo mi sentido del gusto y olfato".

Agregó que su fiebre también se había acercado a los 39 grados y que alrededor del día nueve le dieron cloroquina.

"Solo puedo decirte que no sé si el medicamento funcionó o si era solo el momento para que la fiebre parara", dijo. "Pero mi fiebre paró".