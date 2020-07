Los padres de Billie Eilish querían enviarla a terapia por su obsesión con Justin Bieber

De hecho, Maggie le dijo a los seguidores que incluso consideraron en enviar a su hija a terapia por su obsesión de su hija con las canciones de Justin, especialmente "As Long As You Love Me."

Esta confesión impactó incluso a Billie, quien respondió: "¿Lo hicieron? Uh, eso es embarazoso".

Aunque Maggie aceptó que Billie también era una gran fan de Marina and the Diamonds al mismo tiempo, la artista tenía una gran devoción con el cantante de "Yummy".