Kourtney Kardashian dice sentirse “libre” después de una “tóxica” experiencia en KUWTK

La estrella de E! explica cómo y por qué cambió su presencia en el show.

Durante la temporada 18 de Keeping Up With the Kardashians vimos como la relación entre Kourtney Kardashian y sus hermanas sufrió las tensiones más incómodas, especialmente debido a sus distintas percepciones sobre el trabajo y la vida en general.

Mientras la hija mayor de Kris Jenner empezaba a limitar su participación en el famoso reality, Kim Kardashian y Khloé Kardashian se sentían un poco frustradas por tener que compensar su poco tiempo frente a las cámaras.