Úrsula Corberó: ¿De La Casa de Papel a princesa Disney?

Continuó: "La manera que tiene la gente de pedir fotos e interactuar con los actores es diferente a lo que estoy acostumbrada. Son educadísimos y extremadamente vergonzosos".

"¿Les hacía gracia que en la serie te llamases como su ciudad?", dijeron en la revista, y Úrsula contó: "'Tokio en Tokio' era el cachondeo total. Me quedé muerta: 'No puede ser que la gente me conozca aquí, en Japón'. Me ha cambiado mucho la percepción de lo que ha pasado con la serie. Ahí pensé: 'Es otra liga'.