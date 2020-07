Meghan Markle y el príncipe Harry confirman su postura ante la injusticia racial

"Soy birracial. La mayoría de la gente no sabé con qué me mezclo y, por lo tanto, gran parte de mi vida me he sentido como una mosca en la pared", dijo.

Y continuó, "Entonces, algunos de los insultos que he escuchado, los chistes realmente ofensivos o los nombres, me golpearon de manera muy fuerte y luego, ya sabes, hace un par de años, escuché que alguien llamaba a mi madre con la palabra por N…"