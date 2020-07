Byron “Reckful” Bernstein, un famoso streamer de Twitch, murió luego de proponerle matrimonio a su novia

En un video de YouTube publicado en enero, Byron reveló que perdió a su hermano por suicidio cuando tenía 6 años. También admitió haber luchado con su salud mental, pero estaba mejorando mientras trabajaba en un nuevo juego.

"En realidad estoy feliz día a día", dijo en el clip. "Nunca me he sentido así en mi vida. No digo que vaya a durar para siempre, pero en este momento estoy feliz".