Videos relacionados : Eiza González y Timothée Chalamet afianzan su romance

Eiza González y Timothée Chalamet están demostrando que lo de ellos no es una aventura de verano.

Hace tan solo días todos su hizo pública la inesperada pareja formada. En imágenes capturadas por paparazzis se podrían ver disfrutar de un soleado día en México mientras estaban muy cariñosos y hasta besándose.

Aunque algunos especularon que se trataba solo de una aventura de verano (no podemos evitar pensar en Call Me By Your Name), parece que las cosas van en serio.