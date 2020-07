Videos relacionados : Kourtney Kardashian impacta con un look que jamás habríamos imaginado

Kourtney Kardashian, ¿eres tú?

La estrella de Keeping Up With the Kardashians se mostró con un look que nos está volviendo locos. Mírala en el video y conoce todos los detalles.

El jueves, Kourtney Kardashian compartió una divertida foto en su Instagram Stories, sin embargo, parece que la diversión del momento evitó que ella notara que podía estar mostrando demasiado.