Videos relacionados : Lo bien que luce Amaia Montero en su regreso a las redes sociales

En abril, Amaia Montero anunció su retiro para "curarse".

Hace un par de meses, la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh no pudo más con la presión de los fans y estalló. Una publicación en su cuenta de Instagram desataría los reclamos constantes de los seguidores de la intérprete de Tu mirada: ¿por qué no comparte imágenes recientes de ella? Y es al observar su perfil es raro encontrar fotos o videos actuales.

Desde 2018, la imagen de Amaia Montero ha sido foco de señalamientos, lo mismo algunos momentos desatinados en sus presentaciones.