El nuevo y feroz look de Kim Kardashian

La estrella de Keeping Up With the Kardashians ya no luce como antes.

Kim Kardahsian es famosa por su increíble cabellera negra, y a lo largo de los años la hemos vista llevarla súper larga, corta, lisa y en ondas. Sin embargo, de vez en cuando la creadora de KKW Beauty sigue los pasos de su hermana menor, Kylie Jenner, y se atreve a jugar con un poco de color.