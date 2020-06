¡Patrick Dempsey volvió a ser McDreamy de Grey's Anatomy! ¡Míralo!

"Siempre lo usaban como una ventaja en mi contra, ‘No te necesitamos, tenemos a Patrick'. Eso lo hicieron por años. No sé si también se lo hicieron a él, porque él y yo nunca discutimos nuestros contratos. Hubo muchas veces en que me comuniqué con él para negociar juntos, pero nunca le interesó eso", le dijo Pompeo a The Hollywood Reporter. "En un punto pedí 5 mil dólares más que él solo por principios, porque el show se llama Grey's Anatomy y yo soy Meredith Grey. No me los querían dar".

Continuó: "Me pude haber ido, pero no lo hice. Es mi show. Yo soy la número uno. Estoy segura de que sentí lo que muchas otras actrices han sentido.