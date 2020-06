Christina Aguilera recordó cuando le dijeron que cambiara su nombre por ser 'muy étnico'

Según Billboard, el disco llegó a ser número uno en el top de álbumes latinos y el top de álbumes pop latinos en las listas. También le dio un Latin Grammy como Mejor Voz en Álbum Pop.

"Fue una cosa hermosa haber experimentado el éxito en mercados diferentes y poder tener unos fans tan diversos que crecieron apreciando lo que soy" compartió. "Mi mensaje, como en toda la música, es sobre no tener miedo al explorar quién eres. Nunca es muy tarde para abrir una nueva puerta. Aunque sea aterrador explorar un nuevo territorio que no sea tu idioma nativo, no borra lo que soy y como quiero expresarme en todos los aspectos de lo que me intriga e inspira".