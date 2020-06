¡Margot Robbie protagonizará la nueva película basada en Piratas del Caribe!

La asociación de la estrella Once Upon a Time in Hollywood con Hodson se produce varios meses después de que lanzaran un programa de escritura de guiones para mujeres interesadas en ingresar al mundo de las películas de acción.

"Margot y yo compartimos una pasión por defender las voces femeninas y sentimos que una forma de hacerlo es conectar a estas escritoras con una amplia gama de expertos en cine de gran presupuesto, tanto hombres como mujeres", describió Hodson sobre la iniciativa Lucky Pitch Pitch.