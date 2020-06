El candente reencuentro de Hailey Bieber y Bella Hadid en Italia

"Normalmente no abordo las cosas, ya que he tratado con acusaciones aleatorias durante toda mi carrera, pero después de hablar con mi esposa y mi equipo, he decidido hablar sobre un tema esta noche", escribió Bieber el domingo 22 de junio. "Los rumores son rumores, pero el abuso sexual es algo que no tomo a la ligera. Quería hablar de inmediato, pero por respeto a tantas víctimas que lidian con estos problemas diariamente, quería asegurarme de reunir los hechos antes de hacer cualquier declaración".

Bieber refutó los reclamos de la mujer compartiendo fotos, correspondencia con miembros de su equipo de administración y recibos de reserva de hotel que colocaron al cantante en un lugar diferente al que su acusadora dijo que ocurrió el asalto.