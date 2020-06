Sherlyn finalmente revela qué ocurrió durante el parto de André

Sobre los cambios en su cuerpo, Sherlyn confesó a su amiga Isabel Lascuraín que ha logrado perder gran parte del peso ganado durante el embarazo gracias a la lactancia.

"Sí, me eché mis 13 kilos (…) También me da igual (adelgazar), estoy siendo muy agradecida con el cuerpo, de decir durante 9 meses me permitiste tener al ser humano más amado ahí dentro y en 9 meses se dieron todas las transformaciones, entonces no podemos pretender que en 5 o 4 ya estemos listas para el bikini".