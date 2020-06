¡Kristen Stewart será la princesa Diana en la nueva película de Pablo Larraín!

Videos relacionados : Aseguran que la princesa Diana y Meghan Markle se llevarían pésimo

La vida de la familia real es algo que siempre ha intrigado a Larraín, por lo cual este proyecto sea aún más emocionante.

"Siempre me ha intrigado y fascinado la familia real y cómo están las cosas en esa cultura, que no sabemos de dónde viene", explicó Pablo. "Diana es un ícono tan poderoso para millones y millones de personas. No sólo mujeres, sino muchas personas en todo el mundo sintieron empatía hacia ella en su vida. Decidimos entrar en una historia sobre la identidad y sobre cómo una mujer decide, de alguna manera, no ser la reina. Es una mujer que, en el viaje de la película, decide y se da cuenta de que quiere ser la mujer que era antes de conocer a Carlos".