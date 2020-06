Ludwika Paleta reveló un gran secreto detrás de María Joaquina

En 1992 Pimstein realizó una secuela titulada Carrusel de las Américas. En 2002, Televisa hizo una nueva versión titulada ¡Vivan los Niños!, protagonizada por Andrea Legarreta, Eduardo Capetillo y Joaquín Cordero.

Ludwika suele regalarle a los fans gratos recuerdos de la telenovela.

"Eran los 90's, entonces nadie se imaginó… En esas épocas que no existían las redes sociales, no existía el celular, la gente no se hacía famosa como ahora así de la nada, entonces era como muy raro", recordó en una reciente entrevista con Encerrados con Yimina.