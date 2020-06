Kanye West le pisa los talones a Kylie Jenner

Nada como un poco de competencia familiar para seguir triunfando.

Kylie Jenner se ha convertido en la reina de los cosméticos gracias a su marca Kylie Cosmetics, que inició inspirada en su pasión por los labiales. Y hace un año atrás la estrella de Keeping Up With the Kardashians se aventuró en el mundo del cuidado de la piel con Kylie Skin.

Pero ella no es la única integrante de su famosa familia invirtiendo en el competitivo mundo de la belleza.