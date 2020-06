10 sucesos LGBTIQ+ que han marcado la cultura pop latina

En 2018, cuando promocionaba The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story en The Daily Show, la estrella puertorriqueña recordó ese momento: "Fue extremadamente doloroso para mí. Hasta que dije: 'No puedo soportarlo más'. Ahora tengo todo lo que necesito para ser feliz".

Indicó que fueron personas de su entorno quienes lo apoyaron para dar el paso: "Fue gente que me ama, personas que tienen buenas intenciones y personas que fueron víctimas de la homofobia. Sabes, crecí en esta cultura que me decía que mi orientación era horrible, que mis sentimientos eran malvados. Y si a todo esto se le añade que yo era como un ídolo, como un símbolo sexual... es por eso que todos me decían que iba a ser el final de mi carrera".