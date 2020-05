Así es la desconocida familia de Rosalía

El mes pasado la pareja volvió a ser noticia luego de que C. Tangana estrenó una nueva canción: Nunca Estoy, que hizo volver a surgir la teoría, pero con contundentes pruebas de que ahí habla de su ruptura.

Usando versos Corazón Partío de Alejandro Sanz y Como quieres que te quiera de Rosario, el cantante habla del desamor, de desencuentros y voces en off que dicen: "Vamos a repetir esta conversación 35 veces. No me has llama'o. Van dos semanas fuera y ni te has molesta'o".