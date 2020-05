La imagen de Eva Mendes con la que todas las mamás se identificarán en cuarentena

A principios de mayo, la diseñadora de New York & Company respondió a un comentario que se refería a ella como una "madre soltera" y que Gosling no parece "ayudarla" a criar a sus hijas.

Con mucha gracia, Mendes respondió, "Amo a las mujeres. Soy una niña de niñas. Me encanta conectarme con mujeres. Esa es principalmente la razón por la que tengo esta página. Entonces, cuando digo que soy una 'mamá cansada' y quiero conectarme con otras 'mamas cansadas' no se trata de excluir a los padres u otros cuidadores que hacen tanto. Es solo que me conecto con otras mujeres, pero de ninguna manera desvaloriza lo que hacen las papás".

Ella continuó, "Y por qué no hablo de Ryan y de todas las cosas maravillosas que él hace como padre es porque mantengo esa parte en privado. No quiero involucrarlo a él ni a su crianza porque no me siento cómoda cruzando ese límite que me he fijado. Siento que es mejor que continúe revelando con lo que me siento cómoda, pero sin involucrarlo demasiado ni a él ni a mis hijas. No se trata de ser cautelosa o extraña, solo se trata de permanecer en privado en un espacio público. ¿Tiene sentido? Espero que sí. Porque esta es mi respuesta honesta y realmente me encanta conectarme con ustedes, mujeres".