Khloé Kardashian y Tristan Thompson se enfrentan a una mujer que asegura tener un hijo del basquetbolista

Esta semana definitivamente ha sido bastante incómoda para la protagonista de Keeping Up With The Kardashians, pues además de lidiar con este caso malicioso, ella también se ha tenido que enfrentar a una desagradable ola de rumores.

Este miércoles, 13 de mayo, Khloé fue tendencia en Twitter luego de que miles de personas empezaran a especular que ella podría estar embarazada de un segundo bebé con Thompson.