Khloé Kardashian estalla contra los “desagradables” rumores de embarazo

Khloé también les dijo a las hermanas Kendall Jenner y Kourtney Kardashian en una episodio de abril, "Tiene que firmar, como documentos legales, que sería mi donante de esperma. Pero nunca se sabe, en tres años, si me caso con alguien Y yo digo, '¿Sabes qué? No quiero eso'".

Los fanáticos de KUTWK también han visto el viaje de Khloé con Tristan a lo largo de los años, desde el comienzo de su relación hasta la bienvenida de True, así como sus escándalos de infidelidad. En febrero de 2019, E! News confirmó que Khloé y Tristan se habían separado, en medio de rumores de engaño que involucran a la mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods.

Desde ese momento, los ex se han centrado en ser padres de su hija, formando un frente unido.

En marzo, una fuente le dijo a E! News que la estrella de baloncesto había estado "pasando más tiempo" con Khloé en medio del distanciamiento social.

"Está pasando más tiempo con Khloé y True que durante la temporada", compartió la fuente. "Ha sido agradable para ellas poder verlo más regularmente".

"Khloé se está tomando la cuarentena muy en serio y se queda en casa con True. No hay citas para jugar ni tiempo en familia que no sea con Tristan", agregó la fuente. "Él está regularmente en la casa de Khloé y se mantiene en contacto con ellos cuando no lo está. No están de nuevo juntos. Están criando a True y dándole la oportunidad de tener a ambos padres en su vida al mismo tiempo".