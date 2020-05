Tenemos pruebas de que Robert Pattinson y Suki Waterhouse están pasando la cuarentena juntos

BACKGRID

Dándole a GQ una muestra de sus habilidades culinarias, Pattinson continuó, "Ayer estaba buscando en Google, estaba yendo a YouTube para ver cómo hornear pasta. Póngala en un tazón y caliéntela en el microondas. Así es como se hornea la pasta. Y además, realmente de verdad no es una cosa. Es realmente bastante repugnante. Pero quiero decir, ¿quién hubiera pensado que en realidad hace que tenga un sabor desagradable?"

Si bien la estrella de The Lighthouse podría estar comiendo como Batman, reveló que ciertamente no ha estado entrenando como el superhéroe con capa. "Creo que si te ejercitas todo el tiempo, eres parte del problema", dijo, confesando que no ha estado siguiendo el régimen de su entrenador. "Sentaste un precedente. Nadie estaba haciendo esto en los años 70. Incluso James Dean, él no estaba exactamente rayado".

Después de señalar que su coprotagonista Zoë Kravitz ha continuado apegada a su rutina de ejercicios para Catwoman, enfatizó, "Literalmente, apenas estoy haciendo algo". Recordando sus días de Crepúsculo, Pattinson bromeó diciendo, "La única vez que me dijeron que me quitara la camisa, creo que me dijeron que me la volviera a poner".