Videos relacionados : Natasha Klauss respondió las críticas de Danna García sobre Pasión de Gavilanes

Las hermanas Elizondo están hablando 17 años después de Pasión de Gavilanes...

Hace pocos días, Danna García reveló que su experiencia por la legendaria telenovela no fue perfecta. "Yo estaba muy sola. Yo no encontré una familia en Gavilanes, que me hubiera hecho mucha falta, encontré un freno de mano". También, la actriz dio a entender que el protagonismo que le habían dado a la pareja formada por su personaje y el de Mario Cimarro desató incomodidad dentro del elenco.