Noah Cyrus asegura que se “escondía del mundo” debido a las comparaciones con Miley Cyrus

Noah continúa construyendo su propio camino. El mes pasado, lanzó su más reciente sencillo I Got So High That I Saw Jesus. También ha hablado sobre salud mental, incluidas sus experiencias con la ansiedad y la depresión, y ha apoyado causas cercanas a su corazón. Por ejemplo, recientemente lanzó la colección de ropa LONELY en asociación con Crystal Campaign para beneficiar a The Jed Foundation, una organización sin fines de lucro que trabaja para proteger la salud emocional de los adolescentes y adultos jóvenes y prevenir el suicidio.

Tampoco ha dejado que sus enemigos se interpongan en su camino de seguir sus sueños.

"Sentí que me pusieron en esta situación realmente única de crecer en la familia en la que crecí", le dijo a la publicación. "Muy diferente. No poder ir a la escuela, no poder hacer mucho, realmente fue una forma diferente de crecer. Siento que ahora es mi oportunidad para todas las personas que fueron tan horribles conmigo cuando era tan joven públicamente, y todos los que me llamaron como me llamaron. Siento que es mi momento para demostrar que están equivocados, hacerlos sentir estúpidos, y así es como me siento ahora. Solo quiero hacer cosas por mí y hazme feliz. Todas las personas que me dijeron que no podía, demostrarles que están equivocados y demostrarles que puedo ".