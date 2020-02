Kate Middleton lució como salida de un cuento de hadas en los BAFTA 2020

Actriz de Reparto

Laura Dern, Marriage Story

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Little Women

Margot Robbie, Bombshell

Margot Robbie, Once Upon a Time in Hollywood

Actor de Reparto

Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood - WINNER

Tom Hanks, A Beautiful Day In The Neighborhood

Anthony Hopkins, The Two Popes

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Mejor Película británica

1917

Bait

For Sama

Rocketman

Sorry We Missed You

The Two Popes